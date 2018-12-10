Engelli Bireyler Tiyatro Oyunu Sahneledi

Düzce Üniversitesi
'nde (DÜ) eğitim gören öğrenciler, kentteki engelli bireyleri bir araya getirerek onlarla tiyatro oyunu sahneledi.
DÜ Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu üyelerinin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda hazırladığı programda, engelli bireylerin de sahne aldığı "Engel Olma, Destek Ol" isimli tiyatro oyunu sergilendi.
Engellilerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları anlatan oyun, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.
Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu öğrencileri ise "Erik Dalı" oyunu oynadı. Otistik, bedensel ve zihinsel engellilerin yer aldığı dans sonunda, DÜ Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı olan Türk Müziği Bölümü öğrencisi görme engelli Ahizer Özbek şarkısını seslendirdi.
Özbek, yaptığı konuşmada, engellilere karşı ön yargılı olunmaması gerektiğini ifade etti.
Kendisi ile tiyatro ve müzik sahnesi oluşturan arkadaşlarına teşekkür eden Özbek, "Ön yargılı olmayalım, duyarlı olalım. Bu nedenle sokakta bir engelli gördüğünüzde yardım etmeye çekinmeyin." dedi.
Düzce Üniversitesi,Düzce
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:38