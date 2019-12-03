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Engelli bireyler yaşadıkları sorunları sahneye taşıdı

Bingöl'de engelli bireyler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları sahnede anlattı.

03.12.2019 20:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:57Engelli bireyler yaşadıkları sorunları sahneye taşıdı
'de engelli bireyler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları sahnede anlattı.

Bingöl'de engelli STK'larının koordinesinde bir grup özel birey, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sahneye çıktı. Yaklaşık 4 aydır Yunus Çiftçi'nin yönetmenliğinde hazırlanan ve her engelli grubundan 2 kişi ile 5 özel eğitim öğretmeninin de yer aldığı oyunda, engelli bireylerin özellikle toplu taşıma araçlarıyla, yaşadığı sorunlar sahneye taşındı.

Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro oyununa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve çok sayıda davetli izledi.Katılanların beğeniyle izlediği oyunda engelli bireylerin yaşadığı sorunları bir kez daha gözler önüne serildi.

4 aydır bugüne hazırlandıklarını anlatan yönetmen Yunus Çiftçi, "19 engelli kardeşimizi bir çatı altında topladık. Bu projede 7 farklı engel grubunu sürece kattık. Bunların içinde otizm, işitme, görme, fiziksel engelli öğrencilerimiz var. Amacımız toplu ulaşım araçlarında engelli kardeşlerimizin sıkıntıları dile getirmekti. Çok kalabalıktı, çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan oyun sonrası il protokolü, engelli öğrencilerin hazırladığı ebru sergisini gezdi. - BİNGÖL

Yunus Çiftçi, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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