Engelli Bireylerden Tepebaşı'na Tebrik

Tepebaşı
Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik çalışma ve projelerini yerinde gören Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale
Şubesi heyeti, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'ı tebrik etti.
Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gökkuşağı Kafe, Engelliler Montaj Atölyesi ve Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi gibi noktaları gezen Çanakkaleli misafirler, çalışmaları beğeni ile karşıladı. Daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret eden Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ümit Burunlular ve dernek üyeleri, proje ve çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir
Şube Başkanı Cafer Eşen
'in de katıldığı ziyarette konuklarına teşekkür eden Başkan Ataç da engelli vatandaşların sadece belediyeler tarafından değil toplumun tüm kesimlerince gözetilmesi gerektiğini ifade etti.
Çanakkaleli misafirlerin Başkan Ataç'a anı tabağı takdim ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Türkiye Sakatlar Derneği,Ahmet Ataç,Tepebaşı
06 Aralık 2018 Perşembe 15:43