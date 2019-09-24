Engelli bireylere 16 akülü araç ve 10 tekerlekli sandalye

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara 16 adet akülü araç ve 10 adet tekerlekli sandalye teslim edildi.Afyonkarahisar Belediyesi, sosyal belediyeciliğin adresi olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da her yaştan insanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları ile bilinen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalyeleri törenle teslim etti. Belediye önünde düzenlenen törenle akülü araç ve tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli bireylerin sevinçleri ise görülmeye değerdiEngelli vatandaşların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak bugüne kadar 591 adet akülü araç, 256 adet ise tekerlekli sandalyeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de 16 adet akülü aracı, 10 adet tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Onları kendimizden asla farklı görmeyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin akülü araçlarına tekerlekli sandalyelerine kavuşmalarında destek olan hemşehrilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimiz bu araçlarıyla kazasız, belasız yaşamlarına devam etmesini temenni ediyorum" dedi.Akülü aracını alan Huriye Yeşil Tepe Çalış, çok mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA