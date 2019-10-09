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Engelli bireylere yönelik anlamlı etkinlik

Eskişehir'de Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği öncülüğünde zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

09.10.2019 13:44Engelli bireylere yönelik anlamlı etkinlik
Eskişehir'de Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği öncülüğünde zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Gönüllüler tarafından masrafları karşılanan etkinlikte çeşitli gösteriler yapıldı. Farkındalık oluşması amacıyla gerçekleşen etkinlikte engelli ve sağlıklı çocukların kaynaşmaları sağlandı. Engelli ve sağlıklı çocukların birlikte dans gösterileri ve kuaför şovları sergilemeleri de dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Gülcan Soylu, engelli ve sağlıklı bireylerin birbirlerini anlamaları gerektiğini söyledi. Soylu, "Engelli ve sağlıklı bireylerin; birbirlerini tanıması, çözüm odaklı olabilmeleri, birlikte yaşarken anlaşabilmeleri ve empati kurabilmeleri gerekiyor. Ayrıştırmadan, kaynaştırarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bize destek veren tüm gönüllülere bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kuaför, Yaşam

Kaynak: İHA

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