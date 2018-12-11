Engelli Bireyleri Anlamak İçin Üniversitede Engelli Parkuru Yaptılar

11 Aralık 2018 Salı 10:20



11 Aralık 2018 Salı 10:20

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için engelli parkuru yaptı.BESYO öğrencilerinin, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında NKÜ Sosyal Yaşam Merkezinde görme engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, empati ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları eğitsel oyun parkurunda gerçekleştirdikleri sportif etkinliğe NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da katılarak destek verdi. Etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, BESYO öğrencilerinin her hafta farklı bir engelli grubu için düzenlediği bu etkinliklerin toplumda engelli bireylere yönelik empati oluşturmak adına faydalı olacağına inandığını ifade etti.Etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, öğrencilere günün anısına hediye takdiminde bulundu. - TEKİRDAĞ