Haberler » Güncel » Engelli bireylerin en büyük hayali gerçekleşti - Haber

Engelli bireylerin en büyük hayali gerçekleşti

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla 2 engelli birey polis oldu.

04.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:28Engelli bireylerin en büyük hayali gerçekleşti
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla 2 engelli birey polis oldu.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalara katılan engelli Hüsamettin ve Furkan ikilisi, polis olarak şehrin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamalara katıldı. Uygulamalarda araçları durdurarak kimlik ve ruhsat sorgulayan ikili, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması noktasında da uyarırken ikili daha sonrasında motorize asayiş ekipleri ile şehir içerisinde devriye attı.

Trafik uygulamasında durdurdukları araç sürücüsü Sabri Süseli, "Bireyleri kazandırmamız lazım. Güzel bir uygulama tebrik ediyorum" dedi.

Mustafa Demir ise "Engelli bireylerin bizi durdurmasına mutlu olduk. Onlar için güzel bir deneyim olmuş. Gerçekten çok güzel bir yaklaşım" ifadelerine yer verdi.

İkili devriye sonrasında da şehrin yoğun olan yerlerinde ekiplerle birlikte GBT sorgusu yaptı.

Hüsamettin ve Furkan ikilisinin en büyük hayali olan polis mesleğini gün boyunca Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlandı. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan ikili gün sonunda ekiplerden ayrılmak istemedi. - ÇANKIRI

Dünya Engelliler Günü, Çankırı, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46 Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı - Haber
16:45 Hindistan'da din temelli vatandaşlık yasa tasarısı - Haber
16:45 Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi - Haber
16:45 Baba ve oğlu, bir günlüğüne asker oldu - Haber
16:45 'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye - Haber
16:38 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 16:48:48