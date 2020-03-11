Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı
Bilecik'te engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri afiş ve seramik sergisi açıldı.
11.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:47
Bilecik 'te engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri afiş ve seramik sergisi açıldı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri "Engel Yok Siz Olmayın" adlı afiş ve seramik sergisi açılışı katıldı. Burada yaptığı konuşmada engelsiz bir Bilecik için her anlamlı çalışmada yer alacaklarını kaydeden Başkan Şahin, "Özel gereksinimli bireylerimiz için farkındalık oluşturmak adına yapılan bu güzel sergide emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha belirtiyorum. Bilecik Belediyesi olarak özellikle eğitim, çocuklarımız ve özel gereksinimli insanlarımız için imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Etkinlik, Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almasıyla son buldu. - BİLECİK
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri "Engel Yok Siz Olmayın" adlı afiş ve seramik sergisi açılışı katıldı. Burada yaptığı konuşmada engelsiz bir Bilecik için her anlamlı çalışmada yer alacaklarını kaydeden Başkan Şahin, "Özel gereksinimli bireylerimiz için farkındalık oluşturmak adına yapılan bu güzel sergide emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha belirtiyorum. Bilecik Belediyesi olarak özellikle eğitim, çocuklarımız ve özel gereksinimli insanlarımız için imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Etkinlik, Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almasıyla son buldu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Semih Şahin, Bilecik, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı