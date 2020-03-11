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Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı

Bilecik'te engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri afiş ve seramik sergisi açıldı.

11.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:47
Engelli bireylerin rahatça gezebileceği afiş ve seramik sergisi açıldı
Bilecik 'te engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri afiş ve seramik sergisi açıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, engelli bireylere betimleme ve işaret dili anlatımıyla kolaylıkla ziyaret edebilecekleri "Engel Yok Siz Olmayın" adlı afiş ve seramik sergisi açılışı katıldı. Burada yaptığı konuşmada engelsiz bir Bilecik için her anlamlı çalışmada yer alacaklarını kaydeden Başkan Şahin, "Özel gereksinimli bireylerimiz için farkındalık oluşturmak adına yapılan bu güzel sergide emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, engelsiz bir şehir oluşturmak için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha belirtiyorum. Bilecik Belediyesi olarak özellikle eğitim, çocuklarımız ve özel gereksinimli insanlarımız için imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almasıyla son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Semih Şahin, Bilecik, Güncel

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