Engelli Bireylerin Yuvası 'Mola Evi' Ödüllendirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan 'Mola Evleri' ile engellilere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli tarafından plaket verildi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Falez Mola Evi'nde düzenlenen etkinlikte Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'e plaket takdim edildi. Başkan Türel daha sonra eşi Ebru Türel ile birlikte otizmli çocuklarla sohbet etti, onları öptü. Bir çocuğun Ebru Türel'i boynundan sıkarak gösterdiği sevgi gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Türel, engellileri sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde hatırlamadıklarının altını çizerek, her fırsatta onların yanlarında olduklarını kaydetti."Aileler de nefes alıyor"Başkanlığı döneminde en çok bir araya geldiği kişilerin engelli bireyler olduğunu kaydeden Başkan Türel, "Mola Evi uygulaması Türkiye'de bir ilk. Evinde engelli birey bulunan anne ve babalar hayata katılım, sosyal yaşam ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi sıkıntıları vardı. Engelli bir bireyi olan aile, onunla yaşamak ve onu yalnız bırakmamak zorundadır. Aile de eve mahkum oluyor. Biz de engelli Mola Evleri'nden onlara bir nefes aldıracak, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak projesi eşim Ebru Türel'in gayretleriyle ortaya koyduk. Birkaç aydır Mola Evlerimiz engelli bireylerimize hizmet veriyor. Aileler buraya endişe etmeden engelli bireyleri bırakabiliyor. Onlara gün boyunca hem rehabilitasyon hizmeti hem de eğlenmelerini sağlıyoruz. Aileler de günübirlik yaşamlarını en güzel şekilde planlıyorlar" diye konuştu."İki ilçeye yapımına başlandı"3 ilçede hizmet veren Mola Evi'ni 19 ilçede yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Türel, "Bütün ilçelerimizde bu hizmeti vereceğiz. Gazipaşa ve Manavgat ilçemizde yapılıyor" dedi. - ANTALYA