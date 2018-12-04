Engelli Çalışanlar 3 Aralık'ta Unutulmadı

04 Aralık 2018 Salı 13:21



04 Aralık 2018 Salı 13:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çalışanları için düzenlediği yemekli organizasyonda keyifli anlar yaşandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla engelli çalışanları için yemek organizasyonu düzenledi. Genel Müdür Muhammet Saraç'ın öncülüğünde gerçekleşen yemekte keyifli anlar yaşandı. İZAYDAŞ'ta çalışan engelli çalışanların ve yöneticilerin duygularını paylaştığı yemek programında mesai dışı eğlenceli dakikalar yaşandı. Genel Müdür Saraç, şirketteki engelli çalışma arkadaşlarının, işlerinin gerektirdiği biçimde çalıştıklarını belirterek "Bileklerinin hakkıyla maaşlarını kazanıyorlar" dedi.Saraç, "Hiçbirini taşımıyoruz ve diğer arkadaşlarımızdan bir fark gözetmiyoruz. Şirketimiz üretimi içerisinde, arkadaşlarımızın gerek fizik güçlerinden gerek beyin güçlerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Sosyal yaşam içerisinde her birimiz birer engelli adayı olduğumuzu her zaman hatırlamak durumundayız. Bu anlamda arkadaşlarımıza kolaylıkları göstermeye ve gerektiği yerlerde yaşam kalitesini arttırıcı tedbirler almaya gayret ediyoruz. Bugünün, engelli arkadaşlarımızı yeniden hatırlamak ve yapılması gerekenleri bir kez daha düşünebilmek adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ