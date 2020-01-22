Engelli çalışanlar için "Bir İşaretin Yeter" projesi başlatıldı

Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği'nin (AB) desteği, Ankara Sanayi Odasının (ASO) da aralarında olduğu bazı sivil toplum örgütleri ve kuruluşların ortaklığıyla işitme engelliler için teknik işaret dili ve dijital öğrenme içerikleri geliştirilmesi amacıyla "Bir İşaretin Yeter" projesi başlatıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Oda binasında yapılan projenin açılış toplantısında, engelliliğin sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değil, az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerin de yaşadığı toplumsal bir olgu olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin bir tür engellilikle yaşadığının tahmin edildiğini belirten Özdebir, Türkiye'de ise resmi olmayan rakamlara göre tahmini 9 milyon engelli bulunduğunu bildirdi.

Özdebir, Türkiye'de engellilerin iş gücüne katılma oranının yüzde 22, istihdam oranının ise yüzde 20'ler seviyesinde olduğunun tahmin edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Engellilerin iş gücü piyasasındaki durumlarına bakıldığında dünya genelinde ve Türkiye'de hem iş gücüne katılım oranlarının hem de istihdam oranlarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engelli bireylerin topluma diğer vatandaşlarla eşit bir şekilde katılmalarının önündeki en önemli sorunlardan birini istihdam sorunu oluşturmaktadır."

"Bir İşaretin Yeter" isimli projenin önemine dikkati çeken Özdebir, "Projeyle metal sektöründe çalışan ve istihdam edilecek işitme engellilere yönelik teknik işaret dilinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu dilin geliştirilmesiyle birlikte engellilerimiz işlerinde daha başarılı ve verimli olacaklar. Bu da hem işletmeye hem de kendilerine daha fazla değer katmalarına yol açacak." dedi.

"İşitme engeli, mesleki gelişimin engeli olmayacak"

Projenin paydaşlarından Türk Traktör AŞ'nin Genel Müdürü Aykut Özüner de birçok firmanın engelli çalıştırmasına karşın, belirli alanlar dışında bu kişilerden fazla yararlanmadığını ifade etti. "Bu projeyle amacımız engelli çalışanlara fırsat eşitliği yaratmak." diyen Özüner, şu bilgileri verdi:

"Bu projeyle engelli bireylerin günlük hayatta olduğu gibi iş hayatında da kendilerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duydukları işaretlerin, yeni kelime anahtarlarının oluşturulması hedefleniyor. İlk olarak engelli bireylerin kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerine destek olunacak, sonra da teknik bilgilerini artırmak için yaklaşık 100 makine parçasının işaret dili oluşturulacak."

Bunun hayata dokunan bir proje olduğunu vurgulayan Özüner, "Proje sayesinde işitme engeli, mesleki gelişimin engeli olmayacak." diye konuştu.

İçerikler mobil cihazlarda kullanılabilecek

Proje Koordinatörü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Karabulut da projeye AB'nin 365 milyon avro destek verdiğini belirterek, çalışmaların 31 Temmuz 2022'ye kadar devam edeceğini söyledi. Karabulut, projenin detaylarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde başlatılan "Bir İşaretin Yeter" projesinin ortakları arasında, ASO, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Türk Traktör AŞ, Pamukkale Üniversitesi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği, Simsis Sayısal Çözümler Bilişim Yazılım Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti de bulunuyor. Ayrıca, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi ile Avrupa'dan bazı kurum ve kuruluşlar projenin paydaşları arasında yer alıyor.

Proje kapsamında belirlenen 100 standart makine elemanı için işaret dilini içeren İngilizce ve Türkçe artırılmış gerçeklik destekli kitapçık, eğitim müfredatı ve kılavuz oluşturulacak. Engelliler, bu içerikleri cep telefonları ve mobil cihazlarıyla kullanabilecek. Daha sonra bu içerikler proje ortağı ülkelerin dillerine de tercüme edilecek.

Kaynak: AA