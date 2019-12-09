Haberler » Yaşam » Engelli çift yardım bekliyor - Haberler

Engelli çift yardım bekliyor

Adana'da engelli yaşlı çift, aldıkları bin 150 lira engelli maaşıyla sağlık sorunları nedeniyle geçinemiyor.

09.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:15Engelli çift yardım bekliyor
'da engelli yaşlı çift, aldıkları bin 150 lira engelli maaşıyla sağlık sorunları nedeniyle geçinemiyor. Ellerine geçen paranın büyük kısmını eczanelerden aldıkları ilaçlara veren çift, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Salim Yılmaz (65) ve Fatma Yılmaz (67) çifti 40 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocukları dünyaya geldi. Çift gündelik işlerde çalışırken 10 yıl önce Fatma Yılmaz'a, göğüs kanseri teşhisi konuldu ve 2 göğsü alındı. Bundan sonra hastalıklar Yılmaz'ı bırakmadı ve şeker, kalp, tansiyon ile kadın hastalıklarına yakalandı. Çalışamaz hale gelen Yılmaz'a devlet engelli maaşı bağladı ve 600 lira maaş almaya başladı.

İlaçlarını alamadılar

3 yıl önce ise geçirdiği kalp krizi nedeniyle çalışamaz hale gelen Salim Yılmaz'a devlet 550 lira engelli maaşı bağladı. Çocuklarının durumu da kötü olduğu için kimsenin bakmadığı çift şimdi ise aldıkları maaşlarla geçinemiyor. Eczaneden sürekli aldıkları ilaçlar nedeniyle geçinemeyen çift borçları yüzünden de bu ay ilaçlarını alamadı.

"İlaç borcumuz var"

Fatma Yılmaz ise zor durumda olduklarını belirterek, "Maaş alıyorum ama yetmiyor. İlaçlarımı alamıyorum. Yardım istiyorum. Adam da çalışmıyor. İlaçlarımı alamadım. Eczaneye borcumuz var" şeklinde konuştu. - ADANA

Fatma Yılmaz, Salim Yılmaz, Adana, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:49 MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı - Haberler
12:48 Erkekler kadınlardan daha fazla ağız kokusu sorunu yaşıyor - Haberler
12:46 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haberler
12:43 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın... - Haberler
12:41 Otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
12:09 Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
11:40 Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı - Haberler
11:17 Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
9.12.2019 12:55:40