Engelli Çiftçi'nin Tekerlekli Sandalye Sevinci

13 Aralık 2018 Perşembe 11:07



13 Aralık 2018 Perşembe 11:07

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Şemdinli ilçesi Nehri köyünde ikamet eden bedensel engelli Kudret Çiftçi'ye tekerlekli sandalye ve klozet yükseltici yardımında bulundu.Başkan Yavuz Aydoğdu, bir süre önce Nehri köyünde bulunan bedensel engelli Kudret Çiftçi'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "İki ay önce bedensel engelli teyzemizi ziyaret ettik. Teyzemizin köyde olması, köydeki sıkıntılarını giderilmesi için biz bir takım çalışmalarda bulunduk. Teyzemiz için tekerlekli sandalye aldık, klozet yükseltici için girişimlerde bulunduk. Bizim amacımız Kudret Çiftçi teyzemiz gibi yoksul, engelli ve maddi durumları olmayan kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Bizlere bu konuda destek veren Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya'ya, Serbest Muhasebeci Reşit Orman ve Hakkarili iş adamlarına teşekkür ediyoruz" dedi.Bedensel engelli olan Kudret Çiftçi ise, asıl isteğinin akülü bir araç olduğunu söyledi. Çiftçi, "Akülü bir araç istiyorum. Çünkü bende gezmek istiyorum. Kimsenin yardımı olmadan her yere gitmek istiyorum. Maddi imkansızlıklar nedeniyle aile olarak zor durumdayız. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyorum. Bugün mutluyum. Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu'nun bugün getirdiği tekerlekli sandalye ve klozet yükseltici için kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ