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Engelli çiftten "Milli Dayanışma Kampanyası"na anlamlı bağış

İzmir'de yaşayan engelli çift, biriktirdikleri 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına basılan madeni paraları "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

12.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:58
Engelli çiftten
İzmir'de yaşayan engelli çift, biriktirdikleri 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına basılan madeni paraları "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Devletin verdiği engelli aylığıyla geçimini sağlayan 43 yaşındaki bedensel engelli Efkan Çınar ile görme engelli eşi Cezminur Çınar, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına basılan 1 liraları bir şehit ailesine sembolik olarak hediye etmek için biriktirmeye başladı.
Yaklaşık 300 lirayı biriktiren Çınar, bunun bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlamaya karar verdi.
Konak ilçesindeki Ziraat Bankası şubesine gelen Çınar, paraların bir bölümünü banka yetkililerine teslim etti.
"Her zaman devletimizin yanında olmamız lazım"
Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin yürüme, eşinin de görme engelinin bulunduğunu söyledi.
Geçimini engelli aylığı ve bakım parasıyla sağladığını aktaran Çınar, 7 ve 9 yaşında 2 çocuğunun bulunduğunu aktardı.
15 Temmuz'dan sonra özel olarak basılan 1 liraları bir şehit ailesine vermek için biriktirdiğini anlatan Çınar, şöyle konuştu:
"Madeni paralardan özel basım olanları biriktirdim. Şu an elimde yaklaşık 300 civarı bu paralardan var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bu paraları bağışlamaya karar verdim. Gücüm yettiğince ben de destek vermek istedim. Devletimiz bu virüsten kurtulacaktır. Hiçbir virüs devletimizden büyük değildir. Bunun üstesinden Türk milleti olarak geleceğiz. Yeter ki buna inanalım. Gücüm yettiğince destek oldum çünkü biz olmasak da evlatlarımız büyür ama devlet olmazsa evlatlarımız büyüyemez. Her zaman devletimizin yanında olmamız lazım."
Çınar, paralardan yanında getirdiği 114 lirayı ilk olarak bağışladığını, önümüzdeki günlerde de kalanını hesaba yatıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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