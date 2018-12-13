Engelli Çoban, Devlet Desteğiyle Üretici Oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 10:53



13 Aralık 2018 Perşembe 10:53

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çobanlık yapan bedensel engelli Gazi Çakıcı, "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde evinin bahçesine kurduğu istiridye mantarı üretim tesisiyle kendi işinin patronu oldu.İlçeye bağlı Bekereci köyünde yaşayan Gazi Çakıcı, sağ el ve ayağındaki engel nedeniyle iş bulamadı ve geçinmek için uzun yıllar köyünde çobanlık yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran Çakıcı, projesinin kabul edilmesiyle evinin bahçesine istiridye mantarı üretim tesisi kurdu.Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çobanlık yaparken bakanlığın projesine başvurduğunu ve mantar yetiştirmeye başladığını anlattı.Engelli olmasının çalışması açısından bir sorun yaratmadığını dile getiren Çakıcı, "Ablamın isteğiyle hibe desteği için tarım müdürlüğüne başvuru yaptık. Kendisine çıkmadı, bana çıktı. Ben de kendi imkanlarımla yüz metrekarelik tesisi kurdum. Mantar üretmeye başladım." dedi.Tesisin bir ay önce faaliyete başladığını ve bugüne kadar 500 kilogram istiridye mantarı ürettiklerini kaydeden Çakıcı, "Çalışmazsan varlık olmuyor. Çalışmadan ekmek kazanılmıyor. İşimi severek yapıyorum. Bedensel engelliyim ama engel tanımıyorum. Bu işleri yapıyorum. Tesiste oda neminin ayarlanması, sulama, toplama ve paketlemeden satışa kadar her şeyi hijyenik olarak yapıyoruz. " diye konuştu.Üretimde kardeşine yardım eden Gazi Çakıcı'nın ablası Sultan Çakıcı da kardeşinin bedensel engelli olmasına rağmen işi kısa sürede öğrendiğini ve başarılı olduğunu söyledi.İstiridye mantarının yoğun talep gördüğünü ifade eden Çakıcı, "Birlikte Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduk. Bana çıkmadı, kardeşime çıktı. İlk defa yapmasına rağmen gayet başarılı. Çok mutlu olduk. Devletimizden Allah razı olsun. İnşallah daha iyi yapar. Pazar sıkıntımız yok. Güzel bir iş. Biz de her zaman yardımcısı olacağız" ifadelerini kullandı.