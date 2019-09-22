Haberler » Güncel » Haber

Engelli çocuğun, kendisi gibi engelli bir kadına sarılma anı izleyenleri duygulandırdı

Engelli bir bebeğin, kendisi gibi engelli olan yetişkin bir kadınla karşılaşması duygusal anlara sahne oldu. Bir anlık refleksle kadına sarılan bebek izleyenleri duygulandırdı.

22.09.2019 22:46

Nerede çekildiği belli olmayan bir videoda engelli olan bebek ve engelli yetişkin bir kadının karşılaşması duygusal anlara sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce beğeni ve yorum aldı.

BEBEK KADINA BİR ANDA SARILDI

Kendisiyle aynı durumdaki kadınla karşılaşan bebek bir anda sarılma refleksi göstererek kadına sarılıyor. Kadının göğsüne kafasını koyması üzerine duygulanan kadın bebeğe sarılmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Sosyal medya kullanıcıları 2 saat içerisinde 54 bin beğeni alan videoyu yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ağlamamak mümkün değil" yorumunda bulundu.

Engelli çocuğun, kendisi gibi engelli bir kadına sarılma anı izleyenleri duygulandırdı

Yaşam, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
23:38 Cumhurbaşkanı erdoğan, graham ile görüştü (3)
23:35 Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
23:32 Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:31 Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
23:30 ABD'li Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için otelin önünde uzun kuyruklar oluşturdu
23:30 İsrail'in katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı
23:30 Emine Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle buluştu