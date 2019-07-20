Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı

Türkiye'de 10 milyona yakın engelli birey var. Bu kişilerin iş hayatında daha çok yer alması için başlatılan 'Engelli İş Koçluğu' 81 ile yayılacak. Devlet engelli vatandaşlara her türlü desteği sunarken, engelli çocuğuna bakan annelere de erken emeklilik gibi önemli fırsatlar sunuyor.

Engellilerin istihdama geçişinde ve işe uyumlarının sağlanmasında yardımcı olmak için geçen yıl başlatılan 'Engelli İş Koçluğu' modelinin, daha çok kişiye ulaşabilmesi için çalışmalar hızlandırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR üzerinden yürütülen uygulamanın 2020 yılının sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılacağını söyledi.

8 PİLOT İLDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan destekli istihdam modelinin altyapısı için Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya ve Tekirdağ olmak üzere 8 pilot ilde çalışma yürütülüyor. Böylece engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

"İŞ YERİNDE VE İŞ DIŞINDA DESTEK SAĞLANACAK"

Bakan Selçuk, "İŞKUR engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak, daha sonra istihdam imkanlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacak. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip görüşmeler gerçekleştirecek. Engelliler; engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticileri bilgilendirilerek iş yerinde ve iş dışında destek sağlanacak."

BAKIMA MUHTAÇ BELGESİ ŞART

Sosyal güvenlik sistemi, engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı veriyor. Sürekli bakıma muhtaç derece de ağır engelli çocuk sahibi kadınların prim ödeme gün sayılarına 4'te 1 oranında ilave yapılıyor. Bu da engelli çocuğu bulunan sigortalı annelerin daha erken emekli olmasını sağlıyor. Prim gün sayılarına 4'te 1 oranında ilave yapılabilmesi için öncelikle bu durumun SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekiyor. Ardından bu raporun SGK sağlık kurullarınca değerlendirilmesi sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi koşulu aranıyor. Kadın çalışanlara bu hak 1 Ekim 2008 tarihinde tanındı.

ÇALIŞTIRMAYANA CEZA VAR

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren istihdam etmediği her işçi ve her ay için idari para cezası ödüyor (2019 için aylık 3 bin 250 TL). İŞKUR bu parayı dezavantajlı grupların istihdamı projelerinde kaynak olarak kullanıyor. İşverenlerin; 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde 3 engelli, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerlerde istihdam etmeleri gerekiyor.