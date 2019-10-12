Engelli çocuk ve ailesinin sağlık sorunları ele alındı

Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı'nın açılış konuşmalarını yaptığı "Engelli Çocuk ve Ailesinin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı sempozyumun ilk gününde, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Kırımlı "Engellilik ve Sağlık Hakkı" konu başlıklı bir sunum yaptı. İki gün devam eden sempozyumda engelli çocuk ve ailelerine yönelik çeşitli sağlık sorunları ele alınırken, uygulamada olan politika ve hizmetlere de değinildi.

Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), II. EÇADEM Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Düzenlenen sempozyum kapsamında, açılış konuşmaları Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı tarafından yapıldı. Sempozyuma başta akademisyenler olmak üzere, Sarıyer Belediyesi'nden yetkililer, engelli yakını olan aileler katıldı.

Konferansın ilk gününde"Engellilik ve Sağlık Hakkı", "Engelli Çocukların Sağlık Sorunları", "Engelli Çocuk ve Ailesinin Psikososyal Sorunları" başlıklı konular ele alınırken, ikinci gününde"Engelli Çocuklara Yönelik Sağlık Hizmetleri, Politikalar, İlgili Yasalar", "Zihinsel Engelli Çocuk Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar", "Evde Yaşanan Sağlık Sorunları","Medyanın Engelli Bakışı'' tartışıldı.

Prof. Dr. İrşadi Aksun, "EÇADEM projesi üniversite-kamu işbirliği ile hayata geçti ve en güzel örneklerinden biri oldu"

Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, "EÇADEM'in yolculuğu bundan 5 sene evvel Hemşirelik Fakültesi'nde öğretim üyemiz Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı ve Doç. Dr. Ayfer Aydın'ın girişimiyle başladı. "Kuruluş aşamasında ISKTA'nın da destek verdiği EÇADEM projesi, bir yıl içerisinde faaliyetlerine başladı. Sarıyer çevresindeki ailelerle birlikte olmak üniversitemizin ana misyonlarından biri olmalı düşüncesiyle, bizde elimizden gelen desteği verdik.. EÇADEM'in en önemli paydaşı Sarıyer Belediyesi oldu. Bu proje üniversite-kamu işbirliği ile hayata geçti ve en güzel örneklerinden biri oldu. Sarıyer Belediyesi merkezin kuruluşundan bu güne geçen 5 yıllık sürede desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Bu vesileyle Koç Üniversitesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Aksun sözlerine şöyle devam etti: "Unutmamak gerekir ki, Üniversitemizin yetkin olduğu alanlar eğitim ve araştırmadır Bu bağlamda, Rektörümüzün kurguladığı Anadolu bursiyerleri programıyla yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye kapılarımızı açıyor ve destek veriyoruz. Anadolu'nun ücra köşelerinde bulunan ve okumaya gücü yetmeyen, üniversite sınavında belli bir puanın üzerinde almış öğrencileri, ülkemizin önde gelen şirketleriyle buluşturup, üniversitemizde tam burslu statüsünde, bütün yan haklarıyla, okumalarını sağlıyoruz. Gururla söyleyebilirim ki, Anadolu Bursiyerleri ve EÇADEM projesi, üniversitemizin gerçekleştirdiği en önemli iki sosyal sorumluluk projesidir. Aileleri ve burada bulunan kardeşlerimi gördüğümde, ne kadar doğru bir iş yapıldığını bir kere daha anlıyor, kurucu arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı : "EÇADEM Sayın Vehbi Koç'un felsefesi olan "Üstümüze Vazife" kapsamında düşünülmesi gereken bir projedir"

Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı açılışta yaptığı konuşmada, "EÇADEM merhum Vehbi Koç'un felsefesi olan "Üstümüze Vazife" kapsamında düşünülmesi gereken bir projedir. 2014 yılında Doç. Dr. Ayfer Aydın ile engelli çocuğu olan annelerin sıkıntılarını üstümüze vazife edindik ve onlar için neler yapabiliriz telaşına düştük. Geriye dönüp baktığımızda imkânsız gibi görünen çok engeli aştığımızı görüyoruz. Burada Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e bize verdiği destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Amacımız, EÇADEM'in çocuklarına kaliteli bakım vermeyi sağlamak. Çok yakında EÇADEM'in 5. Kuruluş yılını kutlayacağız. Bu 5 yıl süresince EÇADEM çatısı altında birçok eğitim faaliyetlerinde bulunduk.Biz EÇADEM ailelerine eğitim verdik ancak EÇADEM de bize çok anlamlı yaşam dersleri verdi. EÇADEM, bugün başta hemşirelik fakülteleri olmak üzere pek çok üniversitenin bölümlerinin yararlandığı bir laboratuvar haline geldi. Çeşitli disiplinlerden öğrenciler burada staj yapıyor ve deneyim kazanıyor. Bizim de bütün amacımız EÇADEM'in sıradan bir sosyal sorumluluk projesi olmadığını ve bu yapının olmazsa olmazının akademik işbirliği olduğunu kanıtlamaktı.

EÇADEM'in pek çok ödül aldığını görmüşsünüzdür. Bizim için en büyük ödülü yine anneler veriyor. Her zaman onların minnet dolu mesajlarını alıyor, gurur duyuyoruz. Onlarla birlikte başarıyoruz, ilerliyoruz" diye konuştu.

Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)

EÇADEM, 13-29 yaş arasındaki zihinsel engelli bireylere ve onların ailelerine yönelik bir bakım merkezi olarak, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayfer Aydın ve Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı tarafından geliştirilen projenin hayata geçirilmesiyle kuruldu. Aydın ve Ocakçı'nın projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 700 proje arasından desteklenmeye değer bulundu. Koç Üniversitesi, Sarıyer Belediyesi ile Boğaziçi Engelliler Derneği'nin proje ortağı olduğu merkezin kuruluş giderleri ve ilk yıl harcamaları İSTKA tarafından finanse edildi. Merkez halen Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi'nin destekleriyle faaliyetine devam ediyor.

Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi'ne (EÇADEM) pazartesi-çarşamba günleri ağır zihinsel engelli ve az sayıda otizmli çocuk ile diğer engel gruplarından çocuklar geliyor. salı-perşembe günleri ise hafif ve orta zihinsel engelli çocuklar devam ediyor. Bu grupta az sayıda diğer engel guplarından (Down Sendromu, Serebral Palsi, Willliam Sendromu, Spastik Quadriparezi,Hidrosefali, Otizm)

Sabah 08:30'da Sarıyer belediyesi tarafından sağlanan servis aracıyla evlerinden alınan çocuklar akşam 16:30'da yine servis araçlarıyla evlerine teslim ediliyor. Serviste çocuklara iki bakım ve eğitim destek elemanı da refakat ediyor. Gün içinde; drama, el sanatları ve ritim çalışmaları ile yoga gibi etkinlikler yapılıyor. Sarıyer Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen ve gönüllü eğitmenler bu etkinliklerde çocuklara destek oluyor. Merkezde, el sanatları, mutfak etkinlikleri, drama çalışmaları, ritim ve yoga dersleriyle çalışanlarla empati kurma ve farkındalık yaratma çalışması gibi faaliyetler yürütülüyor. EÇADEM verdiği hizmetlerin yanı sıra kamuoyunda engelli bireylerin yaşamlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hazırladığı "Bir Gülümseme Yeter" başlıklı filmiyle de yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kurumlar tarafından çok sayıda ödüle layık görüldü.