Engelli Çocuklar "Bağımsız Yaşama" Hazırlanıyor

02 Aralık 2018 Pazar 12:06



02 Aralık 2018 Pazar 12:06

VEYSEL KARA - Gümüşhane'de 33 zihinsel engelli öğrenciye günlük yaşam becerilerinin gelişmesi amacıyla "Özel Uygulama Evleri Geliştirme Projesi" kapsamında hazırlanan uygulama evinde eğitim veriliyor.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Özel Uygulama Evleri Geliştirme Projesi" çerçevesinde hazırlanan uygulama evinde engelli öğrenciler, "mutfak işleri, ev düzeni, kişisel bakım ve ev ortamında uygun davranış eğitimi"nden geçiriliyor.Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Gürsoy Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin küçük yaşlarda hayata hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen projelerle engelli öğrencilerin yaşama bağımsız olarak hazır hale getirilmesinin amaçlandığını belirten Çavuşoğlu, uygulama evlerinin bu yıl hizmete girdiğini ifade etti.Çavuşoğlu, Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrencilere yönelik özel olarak tasarlanan uygulama evi için yaklaşık 128 bin lira harcandığını aktardı.Orta ve ağır düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilere ev ortamı oluşturduklarını belirten Çavuşoğlu, "Amaç ev ortamında bir takım araç gereçlerin kullanımı ve öz bakım becerilerini pratiğe dönüştürebilecekleri ortamı yaratmak. Çocuklarımız burada bir ev düzeni içerisinde mutfak, tuvalet, banyo gibi alanların uygun kullanımının yanı sıra sosyalleşme imkanı da buluyor." dedi."Onları burada hayata hazırlıyoruz"Çavuşoğlu, eğitimle çocukların günlük yaşam becerilerine katkı sağladıklarının altını çizerek, "Bu becerileri sürekli bir pratik haline getirerek yaşamlarında onlara kolaylık sağlamak istiyoruz. Onları burada hayata hazırlıyoruz. Hayatlarını daha kolay sürdürmelerini sağlayacak becerileri kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Ana okulundan lise çağına kadar olan yaş grubundaki öğrencilerin uygulama evinden faydalanabildiğini dile getiren Çavuşoğlu, velilerin eğitimden çok memnun olduklarını vurguladı.Çavuşoğlu, gün boyu uygulama evinde eğitilen çocukların öğrendikleri davranışları evlerinde de sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Velilerden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bazı velilerimiz, kapıyı çaldıklarında çocuklarının kendilerini, 'hoş geldin' diyerek karşıladıklarını, çay ikram edebildiklerini anlatıyor. Çocuklarımızın eğitimler sayesinde anne ve babayla ev ortamında daha iyi iletişim kurduklarını duyuyoruz. Eğitimlerin etkisinin günlük yaşama yansıması bizleri sevindiriyor."