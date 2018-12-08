Engelli Çocuklar İçin Anlamlı Kurs

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22

Eskişehir'de engelli çocuklar ile sağlıklı çocukların kaynaşmaları için Engelsiz Yaşam Platformu tarafından "Öğren Senin Olsun" adlı bağlama kursu açıldı.Onbir dernekten oluşan Engelsiz Yaşam Platformu'nun düzenlediği bağlama kursu açılışına çok sayıda engelli çocuk ailesiyle birlikte katıldı. Açılışta 10 kursiyere bağlama hediye edildi. Kurs 8-18 yaş arasındaki çocukları kapsıyor. Konuyla ilgili Engelsiz Yaşam Platformu Başkanı Gülcan Karakuş bir açıklama yaptı. Karakuş, "Bu kursu engelli ve sağlıklı bireyleri bir arada ayrıştırmadan kaynaştırma amacıyla açmaya karar verdik. 8-18 yaş arası 10 kursiyerimiz ile başlattığımız bu kursta öğrencilerimizin bağlamalarını onlara hediye ettik. 2 ay da bir farklı enstrümanlarla devam edecek olan kursumuzda gelecek olan kursiyerlere de enstrümanlar hediye edilecektir" dedi. - ESKİŞEHİR