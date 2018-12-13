Engelli Çocuklar ve Yetişkinler İnsan Hakları" Çalıştayı

Ankara
'da Engelli Çocukların ve Yetişkinlerin İnsan Hakları çalıştayı düzenlendi.
Engelliler Konfederasyonunca, bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda Birleşmiş Milletler
(BM
) Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında engelli sorunlarının ele alındı.
Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli
, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır Avrupa
Engelliler Forumu ile çeşitli organizasyonlar yürüttüklerini hatırlattı.
Geçen ekim ayında BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tarihçesini, aşamalarını, önemini ve sözleşmenin temel ilkelerini konuştuklarını aktaran İçli, şunları kaydetti:
"Bu toplantımızın konusu engelli çocuk ve yetişkinlerin insan hakları. Bir önceki toplantıdan farkı ise sözleşmenin içerisine girecek olmamız. Yani önemli gördüğümüz bazı maddeleri öne çıkartacağız. Ele alacağımız konular arasında engellilerin siyasal ve kamusal hayata katılımı ve karar alma süreçleri olacak. Ayrıca bağımsız yaşam hakkı üzerinde de duracağız."
BM Uluslararası Engelliler Birliği İnsan Hakları Uzmanı Juan Ignacio Perez Bello de engellilerin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.
Etkinliğe engellilerle ilgili faaliyet yürüten yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:32