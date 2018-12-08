Engelli Çocuklara Drama Eğitimi

Elazığ
'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bünyesinde eğitim gören engelli çocuklar, yaratıcı drama ile sosyalleşiyor.
Vakıfta yaklaşık 100 öğrenciye drama eğitimi verilerek hem engelli çocuklara empati kazandırılıyor, hem de çocukların dış dünyayla bağı güçlendiriliyor.
Rehber öğretmen Kürşat Hakan, programla çocukların empati yetilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda burada öğrendikleri ile sosyalleşmelerine katkı sunarak yaşamlarındaki sıkıntılarına çözüm bulmak, karşılarına çıkacak problemlerle baş edebilmelerine katkı sunmak istiyoruz. Bu etkinlikle aynı zamanda sosyal davranışları kazandırmaya çalışıyoruz. Doğru olan davranışları drama yoluyla öğretmeye çalışıyoruz."
Elazığ
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:57