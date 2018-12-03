Engelli Çocuklarda Ergenlik Sorunları Sosyalleşmeyle Çözülür"

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ergenlik dönemindeki problemlerin azalması için çocukların sosyal ortamlarda yer alması gerektiğini belirterek, "Okul öncesi çağlardan itibaren aile olarak nereye gidiyorsak onları da götüreceğiz. Restorana, sinemaya, gezmeye gittiğimizde yanımızda onlarda olacak. Bütün sosyal ortamlarda çocuklarımızla birlikte olacağız ki sosyal davranışları öğrensinler." dedi. Dünya Engelliler Günü
etkinlikleri kapsamında Edirne Belediyesi
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi.
Programda, "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ergenlik" konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, dünya nüfusunun yüzde 15'ini, Türkiye
nüfusunun ise yaklaşık yüzde 13'ünü engellilerin oluşturduğunu söyledi.
Fazlıoğlu, özel gereksinimli çocukların gelişiminde sosyalleşmenin önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ergenlik dönemindeki problemlerin azalmasını istiyorsak çocuklarımızı sosyalleştireceğiz. Okul öncesi çağlardan itibaren aile olarak nereye gidiyorsak onları da götüreceğiz. Restorana, sinemaya, gezmeye gittiğimizde yanımızda onlarda olacak. Bütün sosyal ortamlarda çocuklarımızla birlikte olacağız ki sosyal davranışları öğrensinler. Nezaketi, özür dilemeyi, birini dinlemeyi, karşı cinsle etkileşimi, kendi cinsel etkileşimini görmek 18 yaşına gelindiğinde hemen öğrenilen şeyler değil."
"Ergenlik çok dalgalı bir süreç"
Özel gereksinimli çocukların eğitiminde ve sosyal hayata ayak uydurmasında ailelerin de önemli rolü olduğunu vurgulayan Fazlıoğlu, şöyle devam etti:
"Eğer aileler olarak çocuğun gelişimini iyi bilirsek çocukları gelişim çağlarında aşırı strese sokmadan, onları anladığımızı göstererek desteklersek ergenlik problemlerini en aza indirebiliriz. Ergenliğin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ergenlik çok dalgalı bir süreç. Ergen bir çocukla yaşamak aileler için zorlu olabiliyor. Günümüzde aileler ergenlikle ilgili sorunları biliyor ama bunun yanında çözüm önerilerini hayata geçirmeliler. Çocukları destekleyerek, anne ve baba birlikte destek vererek yanında olunmalı."
"Hedefimiz engelli dostu şehir"
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu
da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Edirne Belediyesi olarak bir düşümüz vardı. Edirne'yi engelli dostu bir şehir haline getirmeyi hedefledik. Bunun için çok yol aldık. Bu yolu alırken engelli vatandaşlarımızın isteği, onların verdiği güç çok önemliydi. Bundan dolayı engelli annelerine çok teşekkür ediyorum ve onların önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.
Edirne
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11