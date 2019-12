Engelli çocukları mutlu eden etkinlik

Engelli çocukları mutlu eden etkinlikİZMİR'in Bornova ilçesinde, engelli çocuklar için bir araya gelen gönüllüler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenledikleri eğlenceyle 25 engelli çocuğun yüzünü güldürdü. Palyaçolar ve illüzyonist gösterisinin yanı sıra köpük şovla keyifli vakit geçiren çocuklar kendileri için seçilmiş hediyelerle unutulmaz bir gün yaşadı.Sosyal medyada kurulan 'Bir iyilik bir gülümseme' isimli sayfasının kullanıcıları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Ev kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), sosyal medyada kurdukları sayfa aracılığıyla 4 yıldır yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Son olarak doğuştan bedensel engeli bulunduğu için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 5'inci sınıf öğrencisi Ataburak Baran'a yeni bir akülü sandalye alan gönüllüler, onun gibi çok sayıda engelli çocuğun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yüzünü güldürdü. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptıklarını ve çocukları gülümsetmekle birlikte dünyanın da güzelleşeceğine inandıklarını söyleyen Dilek Çoban, yaş, dil, din, kimlik fark etmeden ihtiyaçlara yanıt vermek istediklerini söyleyerek ihtiyaç sahibi çocuklar için gerektiğinde erzak, çocuklara bot, mont, kırtasiye ve bayramlık hediye ettiklerini belirtti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal medyadan duyuru yaparak destek topladıklarını anlatan Çoban, bu özel günde 25 çocuğu tepeden tırnağa giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farklı etkinlikler hazırladıklarını ifade eden Ömür Aslan ise şöyle konuştuBöyle özel günlerde hem onlar eğleniyor hem de biz eğleniyoruz. Yıldırım Beyazıt ve Osmangazi İlkokulu'ndan toplam 25 engelli çocuğun yanı sıra bizim destek olduğumuz başka engelli çocuklar da bugün aramızda. Palyaçolar ve illüzyonist gösterisinin yanı sıra çocuklar köpük şovla keyifli vakit geçiriyor. Gönüllüler ayrıca çocuklar için getirdikleri hediyeleri bugün kendilerine teslim etti. Onları gülümseyerek gördükçe daha çok şey yapasımız geliyor.ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ DE VERECEKLERÜç arkadaş olarak toplumdaki sorunlara duyarsız kalamadıklarını vurgulayan Nimet Altaş, çocukları çok sevdiklerini söyleyerek Aslında hedef kitlemiz tüm dezavantajlı bireyler fakat genelde çocuklara yardım yapıyoruz. Çocuk istismarını önlemek adına pedofili hastalığı ile ilgili bir projemiz var. En kısa zamanda onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dramayla çocuklara kendilerini cinsel istismardan korumaları için mahremiyet eğitimi vermeyi planlıyorum. Bunu bir kukla yardımıyla yapacağız. Çok emek veriyoruz bazen yoruluyoruz koşturuyoruz ama hissettiğim en güzel şey onların gülümseyişleri. Çocuklar çok masum ve savunmasız. Onları biraz güldürmek istiyoruz dedi.'ONLARA SEVGİ LAZIM'Annesi Yeliz Cansesli'nin yorulmaması için yeni bir akülü sandalye isteyen ve 'Bir iyilik bir gülümseme' sayfasının kullanıcıları sayesinde yeni sandalyesine kavuşan 11 yaşındaki Ataburak Baran da eğlenceye gelen çocuklardan biri oldu. Anne Yeliz Cansesli, yardımseverlere teşekkürlerini ileterek Hislerim anlatılmaz. Oğlum benim her şeyim. Spastik iki çocuğum var. Çocuklarım bana hayat kaynağı onları sevgiyle tek başıma büyüttüm. Engelliler bugün değil her gün hatırlanmalı, sevilmeli, sayılmalı. Onlara sevgi lazım diye konuştu. Palyaçolarla eğlenip mutlu vakit geçiren 10 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Ada Gündüz de Engelliler Günü'nü kutladı.