Engelli Çocukları Taşıyan Servis Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı

Adana
'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki 01 BTK 34 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolunun Kozan
çıkışında devrildi.
Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan
ile 4 engelli öğrenci yaralandı.
Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adana
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:16