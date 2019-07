Engelli çocukların havuzda yüzme hayalini gerçekleştiriyorlar

BURSA'da Yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu (27) ile Çetin Arslan (24), hayata geçirdikleri 'suda engelsiz yaşam' projesiyle bedensel engele sahip çocuklara yüzme eğitimleri veriyor. Genç eğitmenler, projelerini geliştirerek başka şehirlerde de gönüllü olarak eğitimler vermek istediklerini söyledi.Bursa'da yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, 3 ay önce anlamlı bir proje için gönüllü olarak bir araya geldi. Engelli çocukların da yüzme ile hayata tutunmasını amaçlayan 'suda engelsiz yaşam' adlı proje için çeşitli hastaneler ile görüşen ikili, fiziksel engele sahip çocuklara yüzme eğitimi verebilme amacıyla ilk adımlarını attı. 10'un üzerinde fiziksel engelli çocuğun aileleriyle temasa geçen iki genç eğitmen, özel bir eğitim kurumunun havuzunda çocuklara ücretsiz eğitimler vermeye başladı. Haftanın bir günü, belli saatlerde ders alan bedensel engelli çocuklar, yüzme sporunun inceliklerini öğreniyor, hem de hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.GÖNÜLLÜ OLARAK EĞİTİM VERİYORLARBu proje ile birlikte ilk kez engelli çocuklarla çalışma fırsatı yakalayan Altınşehir Okulları yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu, en büyük amaçlarının, çocukların hayata atılarak başarı sağlamasına katkı sunabilmek olduğunu dile getirdi. Hiçbir maddi beklenti olmadan, tamamen gönüllü olarak bu dersleri verdiklerinin altını çizen Taşoğlu, "İki genç insan olarak elimizi büyük bir taşın altına koyduğumuzun farkındayız. Şu an herşey çok iyi gidiyor. Genelde öğrencilerimiz, yüzde 25 ile 50 arasında fiziksel engele sahip çocuklardan oluşuyor. Aralarında belden aşağısını büyük oranda hissetmeyen öğrencilerimiz de mevcut. Buna karşın çok iyi bir performans sergiliyorlar. İlişkimiz, kurduğumuz bağ çok iyi. Umduğumuzdan daha iyi sonuçlar alıyoruz, aileler de bize çok destek oluyor" dedi.HEDEFLERİ DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYMAKİlk etapta insanların maddi çıkar beklentisine yönelik bir önyargısının bulunduğunu kaydeden Arzu Taşoğlu, şu an geldikleri noktada ise çevrelerindeki herkesin, bu önyargıdan uzaklaştığını belirtti. "Daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz" diyen Taşoğlu, "Burada biz küçük çaplı bir hareket başlattık. İlerleyen dönemlerde bunu daha da ileriye taşıyarak, hatta başka şehirlerde de gönüllü olarak eğitimler vermek istiyoruz. Açıkçası bunun için de zaman kolluyoruz. Yalnızca amacımız eğitimin kurslar ile kalması değil aynı zamanda buradaki öğrencilerimizle yarışmalara da katılmak dileğimiz" ifadelerini kullandı.ENGELLER 'SU'DA AŞILIYORUzun bir çaba sonrasında bu projenin ortaya çıktığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediyespor yüzme eğitmeni Çetin Arslan ise şu an yaşları 7 ile 14 arasında değişen fiziksel engelli çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Kimi zaman engelli çocukların evlerine de giderek bu düşüncelerini paylaştıklarını ve çok güzel geri dönüşler aldıklarına işaret eden Arslan, "Çocuklarımız maalesef engelleri nedeniyle hayata 1-0 geriden başlıyor. Burada bu engellerini aşmalarını istiyoruz. Kelebek, kurbağalama gibi çeşitli yüzme stillerini de öğretiyoruz. Çocukların ufak dahi olsa sakatlık ya da sorun yaşamaması için fizyoterapistleri ile sürekli iletişim halinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.EN BÜYÜK HEDEF PARALİMPİK YÜZÜCÜLER YETİŞTİRMEKEn büyük hayallerinin Paralimpik Olimpiyatlar'da ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizen Arslan, bu noktada hayat hikayesi ve azmiyle öne çıkan paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu'nu örnek göstererek, "Projenin başlangıçlarında Beytullah'ın hikayesinden de ilham aldık. Kahramanmaraş'tan çıkarak ülkemizi başarıyla temsil eden bir sporcu. Bursa'nın da çok yüksek nüfusu var, neden Bursa'dan da böyle bir sporcu çıkmasın diye düşündük. Ailelerin engele sahip çocuklarını evde tutmasını istemiyoruz. Amacımız sıfırdan alıp, 14-15 yaşlarına geldiği zaman ülkemizi yarışmalarda temsil edecek sporcular yetiştirmek. Bu yıl da Türkiye Şampiyonası'na girmek istiyoruz" diye konuştu.14 YAŞINDAKİ MEHMET EMİN'İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİSpina bifida hastası olan ve belden aşağısının tutmamasından ötürü fizik tedavisi gören Mehmet Emin Çetinkaya (14), hayalini gerçekleştirmek için kulaç attığını belirterek, "Burada kurbağalama ve kelebek stillerinde yüzüyoruz. Bazen zorlanıyorum, hocalarım yardım ediyor. Her hafta geliyorum ve yüzmeyi seviyorum. İleride yüzücü olarak yarışmalara katılmak istiyorum" dedi. Mehmet Emin'in annesi Nurhayat Çetinkaya da projenin sahibi olan Arzu Taşoğlu ve Çetin Arslan'a teşekkür ederek, "4-5 sene önce belediyenin açtığı kursta böyle bir projenin olup olmadığını sorduğumuzda Bursa'da olmadığını söylemişlerdi. Bugün böyle bir projede olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Bu, Mehmet Emin'in hayaliydi, suda çok özgür. Bizim için çok güzel bir olay, Mehmet Emin de hayaller kurmaya başladı, hayali yüzmede iyi bir noktaya gelebilmek. İnşallah iyi şeyler olacak" diye konuştu.Havuzdaki diğer öğrenciler de zaman zaman nefeslerini tutmakta sorun yaşadıklarını ancak daha sonrasında aldıkları eğitimle yüzmenin daha kolay hale geldiğini belirtti.- Bursa