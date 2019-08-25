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Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u "Zafer Dalışı"yla kutlayacak

Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte engelli dalgıçlar "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek.

25.08.2019 12:02 Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u
Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte engelli dalgıçlar "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi tarafından Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla 28 Ağustos Çarşamba günü Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığında "Zafer Dalışı" etkinliği yapılacak.
Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, kurbağa adamlar ve birinci sınıf dalgıçlar eşliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisinden denize dalacaklar.
Asansör ile suya indirilen görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer su altına aletli dalış yapacaklar. Engelli dalgıçlar, su yüzüne çıktıklarında meşale yakarak Türk Bayrağı açacak.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da etkinlikte engellileri yalnız bırakmayacak.

Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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