Engelli Derneğinden 'ücretsiz ulaşım' isteği

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, engelli ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlara ücretsiz seyahat hakkı tanıyan yönetmeliklere rağmen halen Bozüyük 'te ücretsiz ulaşım haklarından faydalanamadıklarını söyledi.Engelli ve yaşlı vatandaşlar tarafından kendilerine her geçen gün bu yönde talepler geldiğini hatırlatan Çelik, hem üyelerinin hem de yaşlı vatandaşların bu konudaki haklarını her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Çelik açıklamasında "Ülkemiz genelinde engelli ve 65 yaş nüfusumuzun yüzde 12.29'unun yani yaklaşık 10 milyon bireyin engelli olduğu belirtiliyor. Bu 10 milyon dezavantajlı vatandaşımızın ulaşım ihtiyacında kolaylık sağlamak amacıyla, 12 Temmuz 2013 tarihinde 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz seyahat uygulaması getirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da engelli ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlara ücretsiz seyahat hakkı tanıyan düzenlemenin usul ve esaslarını belirten ücretsiz veya indirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği, 04/03/2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesine rağmen maalesef hala engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bu yönetmelikteki haklarını tam olarak bilmiyor ve yönetmeliğin hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetlemesi gereken kurumlar tarafından ulaşım aracı ve işleticileri yeteri kadar denetlememekle birlikte vatandaşlar bu haklarından mahrum kalmaktadır. 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasları tespit edilmiştir" dedi.Başkan Çelik konuşmasının devamında şunları kaydetti:"Bu yönetmeliğe göre, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireyler ile ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri bir refakatçilerine, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı; 65 yaşın üstündeki vatandaşlara ise demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarından belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanma hakkı vardır. Engellilere yönelik şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı kanunlarımız ile bu kadar açık ifade edildiği halde ilçemiz Bozüyük'te dernek olarak çeşitli girişimde bulunduğumuz halde Dolmuşçular Derneğinin prosedürleri 13+1 ayakta yolcu taşımaya uygun hale getirmesini kanunların verdiği haktan yararlanmayı beklemekteyiz. Bilecik ve Söğüt'te ücretsiz dolmuş uygulaması varken Bozüyük'te niye yok? Sabah ve akşam saatlerinde, salı ve cumartesi günleri dolmuşların ayakta yolcu taşıdıkları net olarak görülmektedir. Devlet engelli ve yaşlı ulaşım hizmetleri için her dolmuşa 800 TL destek vermektedir. Bizlerin kimsenin ekmeğinde gözümüz yok ancak kanunen verilen hakkımızın uygulanmasını istemekteyiz. Şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz seyahat hakkı olan engelliler, gaziler, 65 yaş üstü vatandaşlar olarak bu konuya duyarsız kalan siz potansiyel engelliler gelin bizlere destek verin ve Bozüyük'te bu uygulamayı hep birlikte hayata geçirelim, elinize baston alınca bizlere duacı olacaksınız." - BİLECİK