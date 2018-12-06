Engelli Derneklerinden Başkan Çelik'e Teşekkür Ziyaretleri

06 Aralık 2018 Perşembe 10:11



06 Aralık 2018 Perşembe 10:11

Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici ve yönetim kurulu üyeleri, engellilere yönelik su ücretine yapılan indirim ve diğer hizmetlerle ilgili teşekkür etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin destekleriyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlediklerini ve turnuvaya Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübü Federasyonu Başkanı'nın da katıldığını hatırlatarak Spor A.Ş.'nin sponsorluğundan dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti.Su faturasında yapılan indirim nedeniyle de teşekkür eden Ekici, "KASKİ Genel Kurulu'nda çıkardığınız engellilerin su faturasında indirim kararı bizleri çok memnun etti. 20 yıldır beklediğimiz bir çalışmaydı. Sizin döneminizde, sizin iradenizle çıkması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca görme engellilerin yolda daha rahat yürümeleri için sarı çizgilerle ilgili çalışmaların başladığını görüyoruz. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz" dedi."Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz"Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de toplumun her kesimiyle ilgili hizmet ürettiklerini söyledi. Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu da vurgulayan Başkan Çelik, "Engelli kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak için projeler yapıyoruz. 3 Aralık Engelliler Günü; ama biz yıl boyu boş durmuyoruz. Sizlerin aktivite hayatının içinde olmanız için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız işler nedeniyle takdir görmek bizi mutlu ediyor ve motive ediyor. Bu şehri engellilerimiz için da konforlu bir kent haline getirmek için gayretlerimizi devam edecek" diye konuştu. Engelliler için su faturasında sağlanan yüzde 50 indirime de değinen Başkan Çelik, "Bu uygulamadan yararlanacak yaklaşık 27 bin aile var. Bu aileler 5'er kişiden oluşsa 125 bin kişinin duasını alıyoruz. Her şey para demek değil. Engelli kardeşlerimizin dualarıyla bu şehir ve bu belediye bereketleniyor. Dualarınızla belediyemizi desteklemeye devam edin" dedi."Uzun süre görev yapsaydınız daha güzel işler yapardınız"Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici, su faturasında yapılan indirimin tarihe geçtiğini de belirtti. Başkan Çelik'in daha uzun süre görev yapmasını arzu ettiklerini vurgulayan Ekici, "Allah sizden razı olsun. Sizi kısa süre tanıdık. Keşke daha uzun süre görev yapsaydınız. Daha güzel şeyler yapacağınıza inanıyorduk. Su faturalarında yaptığınız indirim Kayseri tarihine geçti" diye konuştu. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'e üzerinde isminin yazdığı 38 numaralı forma hediye edildi. - KAYSERİ