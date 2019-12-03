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Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren dernek temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu ortak basın açıklaması yaptı.

03.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10Engelli Derneklerinden ortak basın açıklaması
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren dernek temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu ortak basın açıklaması yaptı.

Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen programa Erzurum Öğretilebilir Çocuklar Okulu ve Öğretim Koruma Derneği, Erzurum Palandöken Otizm Derneği, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum Zihinsel ve Down Sendromu Derneği, Türkiye Beyaz Ay Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi başkan ve üyeleri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunda bulunan engelliler, daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular.

Soğuk bir havada yapılan törende dernek üyeleri tekerlekli sandalyeleri ile karlı zeminde tören alanına gelebilmek için oldukça zor anlar yaşadılar. Bazı engelliler ise battaniye ile sarılarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Dernekler adına Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe basın açıklaması yaptı. Sadullah Efe açıklamasında; "Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Engelliler bir yandan yeni haklar ya da olanaklar kazanırken diğer yandan da yeni sorunlarla veya uygulamada karşılaşılan sorunlarla yüz yüze bırakılıyorlar. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa'ya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere her kes için erişebilir olmasının sağlanması gerekiyor. Konulan sürelere uyulmadı, defalarca süre ertelemesi yapıldı. Artık yasanın gereklerini yerine getirilmesi neredeyse unutuldu" diye konuştu.

Efe, engelliler olarak beklentilerini ise şöyle sıraladı:

"Yeni yapılan Kamu Kurum veya Özel tüm inşaatlar ile iş merkezlerinin plan ve projesinde engellilerle ilgili TSE Standartlarında gerekli düzenlemenin olmadığı takdirde Belediye tarafından ruhsat verilmemesi, Tüm cadde ve sokaklarda bulunan yaya kaldırımlarında rampa olmayan yerlere yeni rampaların yapılması, 3- şehir merkezinde engellilerin kullanabileceği wc yapılması, 4-Belediye ve özel sektör tarafından işletilen tüm çay bahçesi, park, mesire alanlarının giriş çıkışlarına rampa, tutunma yerleri, klozetli tuvalet ve lavabo yapılması, 5-Belediye veya özel sektöre ait çocuk oyun parklarının engelli çocuklarında yaşıtları ile birlikte oynayabileceği şekilde düzenlemesi, Son dönemlerde çoğu yerlerde sağlık kurulu raporları üzerinde oyunlar oynandığı, kimilerinin yüksek paralar karşılığında engelli olmayanlara raporlar temin edildiği ve bu yolla emekli bile olanların bulunduğunu duydukça en çok bizler kahroluyoruz. Sadece TBMM de onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki basit kurullara, örneğin evrensel tasarı ilkesine uyulsa önümüzdeki engellerin bir bölümünün kalkacağı görülecektir ." - ERZURUM

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: İHA

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