Engelli Derneklerinden Su Ücretlerindeki İndirime Teşekkür

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:04

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği ve Görme Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Engelliler için su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür eden dernek mensupları 'Engelliler olarak yanınızdayız' mesajı verdiler.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e ilk ziyareti Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun ve yönetim kurulu üyeleri yaptı. Su ücretlerinin engelliler için yüzde 50 indirimli yapılması kararı nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür eden Fatma Oytun, "Başkanımız yüreğimiz sizinle. Bedensel engelliler olarak yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Yüzde elli indirim nedeniyle camiamız adına teşekkür ediyoruz. Bu konu bizim için çok önemliydi. Gerçekten büyük bir katkı sundunuz. Allah razı olsun" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu indirimden ailelerle birlikte yaklaşık 125 bin kişinin yararlanacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gönül belediyeciliği kavramı var. Bunu uygularken aslolan vatandaşın bir derdine çare olarak gönlüne girmek. Yüzde 50 indirimden yüzde 40 ve üzeri engelli grubuna giren 27 bin hemşehrimiz yararlanacak. Ortalama beş kişilik bir aile olarak düşündüğümüzde 125 bin kişi eder. Bu kararımızla 125 bin kişinin gönlüne girmiş oluyoruz. Meclisimizde bu kararı alırken engelli abone demedik. Ailesinde engelli olan abone dedik. Dolayısıyla bu grubun tamamının gönlüne girmişizdir diye umuyorum. Sizlerin 'Allah Razı olsun, iyi ki yapmışsınız' demeniz bize yetiyor" şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Burhan Aslan ve sporcular da ziyaret etti. Burhan Aslan, Başkan Çelik'e kendilerine vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Çelik'e spor kulübüne verdiği araç desteği nedeniyle de teşekkür eden Aslan, "Destekleriniz sayesinde bu sene çok rahat ettik" dedi. Su ücretlerinin engelliler için yüzde 50 indirimli olması kararının da engelli dernekleri vasıtasıyla tüm engellilere duyurulduğunu dile getiren Aslan, bu kararın engelliler için çok önemli bir katkı olduğunu kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de kararın hayırlı olmasını temenni etti ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde tüm engellilerimize bir hediye vermek istediklerini söyledi. - KAYSERİ