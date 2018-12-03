Engelli Dostları Ödüllendirilecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:08

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, engelliler ile ilgili özel çaba sarfeden, özellikle onların eğitime erişebilirliği konusunda kendi programını uyarlayan ve onlarla ilgilenenlere Engelli Dostu Ödülü vereceklerini belirtti.Tufan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yılda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında engelsiz üniversitelerle ilgili çalışmalarına ivme kazandırdıklarını ifade etti.Yükseköğretimi engelli öğrencilere erişilebilir kılmayı amaçladıklarını, bunun sadece mekan erişilebilirliği olmadığını anlatan Tufan, "Biz merhamet odaklı değil, hak odaklı yaklaşıyoruz ve engelli öğrencilerimizin de farklı programlarda yeteneklerini sergilemelerini, diplomanın kazanımlarını elde edebilmelerini istiyoruz." diye konuştu.Bu kapsamda geçen yıl ilk kez Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiklerini anlatan Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle mekan erişilebilirliğinin çok ön plana çıkartıldığını ancak eğitime ve sosyo kültürel faaliyetlere erişilebilirliğin arka planda kaldığını gözlemledik. Dolayısıyla bu ödüllerin en büyük kazanımı farkındalığın artırılması oldu. Çünkü sadece o binaya erişmek değil, ilgili programların da kazanımlarını elde edebilmeleri için çalışmamız gerek. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmuş olduk."Vakıf ve devlet üniversitelerinden engelli birim temsilcileri ile yapacakları Engelli Öğrenci Komisyonu toplantısına ilişkin de bilgi veren Tufan, toplantıda daha fazla neler yapılabileceği, ödüllerin kapsamları ve karşılaşılan sorunların ele alınacağını söyledi.Tufan, geçen yıl düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nin ardından çok sayıda e-posta ve telefon aldıklarını kaydederek, akademik ve idari personel arasından engelliler için çaba gösteren kişilere ödül verilmesi yönünde taleplerin geldiğini ifade etti. Ödüllerin kapsamının engelsiz program nişanları ve engelsiz üniversite bayrakları olduğunu dile getiren Tufan, gelen taleplerin ardından "engelli dostları"na da ödül vermeye karar verdiklerini kaydetti."Engelliler ile ilgili özel çaba sarfeden, özellikle onların eğitime erişilebilirliği noktasında kendi programını uyarlayan ve onlarla ilgilenenlere Engelli Dostu Ödülleri vereceğiz." diyen Tufan, bu kişilerin üniversiteler aracılığıyla belirleneceğini anlattı.Ödüller için başvuru takvimiOcak ve mart ayları arasında yapılacak online başvuruların ardından mekansal, sosyo kültürel ve eğitime erişilebilirlik alanlarında "bayrak" alacak üniversiteler ile engelsiz program nişanları ve Engelli Dostu Ödülleri'ne hak kazanan kişilerin belirleneceğini kaydeden Tufan, mayıs ayının ilk haftasında kazananların açıklanacağını belirtti.Tufan, geçen yıl 26 üniversiteye "bayrak" verildiğini dile getirerek, bu yıl beklentilerinin en az 50 bayrak olduğunu ifade etti.