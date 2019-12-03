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Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'

'Engelsiz bir Gölbaşı' olma yolunda birçok adım atan Gölbaşı Belediyesi , bireysel farklılığı olan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak bir çok çalışma gerçekleştirdi.

03.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:30Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'

Engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi 2019 yılında da engelliler için bir çok çalışma yaptı.

ENGELSİZ GÖLBAŞI

Kültürel faaliyetlerden mesleki kurslara ve engellilere yönelik yardımlara kadar engelliler için bir çok alanda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi'nin imkanlarından,2019 yılında bin 852 engelli vatandaş faydalandı.

ENGELLİLERE YÖNELİK KURSLAR

Gölbaşı Belediyesi engellilere yönelik işaret dili, halk müziği, bağlama, takı tasarım, boyama ve hediyelik eşya ve pastacılık kurslarını Gölbaşı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortak açarken, bilgisayar kullanım kursu ve bilgisayar destekli muhasebe meslek edindirme kurslarını ise İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü ile ortak açtı.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİLERE TAM DESTEK

Engellilere yönelik yemekli eğlence programları da düzenleyen Gölbaşı Belediyesi, 137 engelli vatandaşa da manuel ve akülü engelli sandalyesi, volker, baston ve akü gibi yardımlarda bulundu. Gölbaşı Belediyesi 1032 engelli vatandaşa dahastane ve sağlık kurullarına taşıma hizmeti verdi.

'ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ'

"Engelleri birlikte aşacağız." diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şöyle konuştu;

"Biz hiç bir kardeşimizi engelli olarak görmüyoruz. Belediye başkanlığımızın öncesinde de, şimdi de bu kardeşlerimizin huzur içinde, kendi arzuladıkları biçimde yaşaması çabası içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, onları daha mutlu ve huzurlu kılmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."


Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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