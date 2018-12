Engelli Dostu Üniversite Olacağız"

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, engelli dostu üniversite olacaklarını belirterek, her zaman engellilerin yanlarında olacaklarını söyledi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tarım yerleşkesinde "Faklılıkların farkındayız ya siz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.Rektörü Prof. Dr. Karabulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylere her zaman destek vereceklerini ve engelli dostu üniversite olacaklarını ifade etti.Engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla onları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dışında da hatırlayacakları göstermek için etkinliğin bu gün dışında düzenlendiğini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:"Etkinlikleri hep 3 Aralık'ta yapmayalım, farklılık olsun diye de bugün yaptık ve ara ara bu tür farkındalıkları yapacağız. Engellilikle ilgili projeler geliştireceğiz ve bu projeleri hep birlikte meslek edindirmelere dönüştüreceğiz. Bizler gülümsemekten öte sizlere sarılacağız ve her zaman yanınızda olacağız."Etkinlik kapsamında Turgut Özal Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından resim ve el sanatları sergisi de açıldı.Programa, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, 22. Dönem İstanbul Milletvekili ve Beyaz Ay Derneği Kurucu Başkanı Lokman Ayva ile rektör yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.