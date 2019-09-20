Haberler » Güncel » Haber

Engelli Emirhan kayıp tabletine kavuştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir gencin kayıp olan tableti duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye getirildi.

20.09.2019 16:35Engelli Emirhan kayıp tabletine kavuştu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir gencin kayıp olan tableti duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye getirildi. Tablet zabıta ekipleri tarafından engelli gence ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, babası tarafından hediye alındıktan sonra pazar yerinde kaybedilen tablet, 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi tarafından bulundu. Ailesine tablet bulduğunu haber veren çocuklarıyla birlikte belediyeye gelen aile zabıta ekiplerince kayıp kayıtlarına bakarak tabletin sahibini buldu. Zihinsel engelli oğluna hediye aldıktan sonra tableti kaybeden babaya ulaşan zabıta ekipleri tableti engelli gence götürerek teslim etti. Engelli gencin ailesi, zabıta ekiplerine ve duyarlı aileye teşekkürlerini iletirken, engelli engelli genç ise mutluluğunu zabıta abilerine sarılarak paylaştı. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:11 Ahmet ümit yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu
19:10 "Nitelikli insana ihtiyacımız var"
19:07 Küresel iklim yürüyüşü
19:07 Arnavutköy'de dehşet 4 ölü
19:04 Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti
19:03 Arnavutköy'de dehşet: anne, baba ve iki kardeşini öldürdü (1)
19:03 Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı