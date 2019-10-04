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'Engelli' engelsiz üst geçidi havadan görüntülendi

'Engelli' engelsiz üst geçidi havadan görüntülendi -Üst geçidin bir tarafında engelli rampası varken diğer tarafta engelli rampası yokİSTANBUL - D-100 karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafında bulunmaması tepkilere neden oluyor.

04.10.2019 10:36
'Engelli' engelsiz üst geçidi havadan görüntülendi
-Üst geçidin bir tarafında engelli rampası varken diğer tarafta engelli rampası yok
İSTANBUL - D-100 karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafında bulunmaması tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar, üst geçidin güney kısmına halen engelli rampası yapılmamasını şaşkınlıkla karşılıyor. 'Engelli' engelsiz üst geçidin havadan çekilen görüntüsü ise durumun tuhaflığını ortaya koyuyor.
Küçükyalı'da D100 karayolu üzerinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'ni gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Üst geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmında engelli rampasının bulunmaması hayrete düşürüyor.. Üst geçidi kullanmak isteyen engelli vatandaşlar büyük zorluk yaşayıp geri dönerken, üst geçidi her gün kullanan diğer vatandaşlar ise durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Vatandaşlar ise engellilerin bu nedenle üst geçidi kullanamadığını söyledi.
İHA tarafından havadan çekilen görüntülerde, Aydıntepe Mezarlığı'na bakan kuzey kısımda engelli rampasının bulunmasına rağmen, Altıntepe Mahallesi'ne bakan güney kısımda engelli rampası yerine sadece beton direklerin çakılı olduğu görülüyor.
'Engelli' engelsiz üst geçidi havadan görüntülendi

Altıntepe, Genel

Kaynak: İHA

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