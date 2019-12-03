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İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı

İstanbul'da E-5 üzerinde bir tarafında engelli rampası olan diğer tarafında ise engellilerin geçmesine olanak sağlayan herhangi bir materyal bulunmayan üst geçit vatandaşların tepkisini çekti. Söz konusu üst geçide Engelliler Günü için pankart asılması ise dikkatlerden kaçmadı.

03.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:08

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisinde bir tarafında engelli rampası diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. 3 Aralık Engelliler gününde adeta şok eden "engelli "engelsiz üst geçit havadan görüntülenirken, İBB tarafından üst geçide asılan, "Erişilibelir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ise dikkat çekti.

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisinde bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı.Yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti.

Geçidin kuzey kısmında yer alan engelli rampası

BİR UCUNDA ENGELLİ RAMPASI VAR ÖTEKİ UCUNDA YOK

Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler havadan görüntülendi. Vatandaşlar bu manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Geçidin güney kısmında yarım kalan engelli rampası

İBB'NİN PANKARTI DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmeler doğrultusunda İBB'nin 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü için söz konusu üst geçide astığı "Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı dikkat çekti.

İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı

Dünya Engelliler Günü, Güncel

Kaynak: İHA


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