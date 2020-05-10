Haber, Son Dakika, Haberler

Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

Kastamonu'da kendisi de engelli olan ve engelli eşi ile çocuğuna bakan anne, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri tarafından ziyaret edildi.

10.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:01
Kastamonu'da kendisi de engelli olan ve engelli eşi ile çocuğuna bakan anne, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri tarafından ziyaret edildi.
Kentte, kolundan engelli 65 yaşındaki anne Pakize Çevik, fiziksel ve zihinsel engelli kızı Filiz ve 7 yıl önce felç geçiren 85 yaşındaki eşi Mehmet Çevik'e bakıyor.
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Anneler Günü'nde Pakize Çevik'i ziyaret ederek çiçek verdi, Çevik ile pasta kesti.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakize Çevik'in engeli bulunmasına rağmen eşi ile çocuğuna baktığını söyledi. Güzel, Çevik'in ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Pakize Çevik ise ziyaretten ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından çarşıya gittiğini belirten Çevik, "Türk Kızılay'a teşekkür ederim. Anneler Günü'mü kutladılar. İki hastaya bakıyorum. İki aydır dışarı çıkamadım. Çarşıda alışveriş yaptım. Bir daha çıkamam diye bayramlık aldım." dedi.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Çin’de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri ’yüksek riskli bölge’ ilan edildi Haber
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsle mücadelede ’Kontrollü Sosyal Hayat’ dönemi başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
Haberler››Güncel››Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:58: YASAĞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR - Haber 00:52: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının... - Haber 00:50: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye ceza - Haber 00:50: Fas aleyhine propaganda yürüten Suudi Arabistan ve BAE'ye tepki - Haber 00:41: Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul trafiği hareketlendi - Haber 00:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı - Haber 23:59: Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 14:34: Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı - Haber 12:48: Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor - Spor