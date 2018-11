Engelli, Gazi ve Şehit Aileleri Ücret Ödemeden Sigortalı Olacak

15 Kasım 2018 Perşembe 09:41



15 Kasım 2018 Perşembe 09:41

Engelli, gazi ve şehit ailelerine ücret ödemeden özel kaza ve sağlık sigortası sağlayan proje tanıtıldı. Proje kapsamında engelli bireylerin sigortadan yararlanabilmesi için engellilik yüzdesi aranmayacak ve yaş sınırı 65 dahil şekilde olacak.Engelsiz Yaşam Vakfı, HDI Sigorta işbirliğiyle 'Engelliler, Gaziler, Şehit Aileleri İçin Özel Kaza ve Sağlık Sigortası Projesi' hayata geçirildi. Bir yıllık yoğun çalışma sonrası gerçekleştirilen proje İstanbul 'da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.Toplantıda konuşan Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Kaplakarslan, projenin Türkiye 'de bir ilk olduğunu ve bağışçıların katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Toplantıda ilk bağışları ise iş insanları Özlem Safiye Kurt ve Mustafa Mercan yaptı. İş insanları, 20 kişinin sigortalarını yaptıracaklarını belirttiler.Proje kapsamında engelli bireylerin sigortadan yararlanabilmesi için engellilik yüzdesi aranmayacak ve yaş sınırı 65 dahil şekilde olacak. Projeye destek olmak isteyen bağışçılar, her engelli sigortası için 387 lira 50 kuruş ödeyerek engelli, gazi ya da şehit ailesi olan vatandaşlara bir yıllık özel kaza ve sağlık sigortası yaptıracak."Şehit ailelerinin yakınlarının, gazilerin özel hastanelere de gidebileceğini anlatan bir olay"Engel yüzdesi kaç olursa olsun tüm engelli kişilerin sigorta kapsamına gireceğini ifade eden bu noktada tüm bağışçılardan engelliler, gaziler ve şehit yakınları için destek beklediklerini belirten Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Kaplakarslan, "Sigortalanan engelli artık 7-24 tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilecek. Devlet elinden gelen her şeyi yapıyor bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu artık engelli bireylerin ya da şehit ailelerinin yakınlarının, gazilerin artık özel hastanelere de gidebileceğini anlatan bir olay. Bu yüzden bizim için çok kıymetli, çok önemli. Altını çizerek söylüyorum burada amaç, bağışlarla engelli bireylerimiz ve diğerlerinin sigortasını yapmak" ifadelerini kullandı.Herkesten projeye destek vermesini isteyen ve engelli, gazi ve şehit ailelerin her daim yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden HDI Sigorta Grup Müdürü Öznur Öktem, "Umarım çok kişiye ulaşırız. Buradaki amaç şehit ailelerimizin de gazilerimizin de ailelerine ulaşmak engelli vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine bunu sağlayabilirsek bu da tabi ki daha çok bağışla olabilecek bir olanak" dedi.Toplantıya Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, HDI Sigorta Grup Müdürü Öznur Öktem, projenin destekçilerinden Aveon Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Bağdaş, April Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO 'su Özlem Bankal ile Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan yardımcısı Av.Edip Önder yönetim kurulu üyeleri Özlem Safiye Kurt, Esra Özkeçeci ve Mustafa Mercan katıldılar. - İSTANBUL