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Engelli genç 25 yıllık hayalini gerçekleştirdi, binlerce kişiyle kutlama yaptı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir engelli genç, çocukluktan itibaren kurduğu askerlik yapma hayalini gerçekleştirdi.

25.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22Engelli genç 25 yıllık hayalini gerçekleştirdi, binlerce kişiyle kutlama yaptı
'nın ilçesinde bir engelli genç, çocukluktan itibaren kurduğu askerlik yapma hayalini gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı asker eğlencesi tertiplendi.

Çatalsöğüt Karagözler Mahallesinde askerlik görevi yapmak isteyen zihin engelli Ahmet Uçan için ailesi asker eğlencesi tertip etti. Kaymakamlık ve belediyenin destek olduğu asker eğlencesinde duygu dolu anlar yaşandı. "Hayatımın en mutlu günü bugündü" diyen Ahmet Uçan'ın annesi Ayşe Yıldız, "Oğlum ile bir gün ilçemize dönerken jandarma çevirmesiyle karşılaştık. Kimlik kontrolü sırasında oğlum Ahmet'in yoklama kaçağı olduğu ve en kısa zamanda askerlik şubesine gitmesi gerektiğini söylediler. Raporu ile birlikte askerlik şubesine gittik ve muaf raporunu aldık. Oğlum da küçüklüğünden beri asker ve polisleri çok seviyordu. Askere gitmeyi çok istiyordu. Bu olayların üzerine herkesi arayarak beni askere alacaklar, ben askere gidiyorum dedi. Biz de oğlumun mutlu olması için gerekli makamlara eğlence yapmak istediğimizi bildirdik ve asker eğlencesi düzenledik. Program emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli genç kendisine düzenlenen eğlenceye katılarak, 'En büyük asker bizim asker' sloganları eşliğinde çalan müziklerle doyasıya eğlendi. - BURSA

Harmancık, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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