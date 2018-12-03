Engelli Genç, Aldığı Eğitim ile Aşçı Yardımcısı Oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:37

Kocaeli'de engelsiz yaşam merkezinde aldığı eğitim ile aşçı yardımcılığı sertifikası alan zihinsel engelli Hamza Baba, İzmit İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde kadrolu olarak çalışmaya başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bir engellinin daha kendi ayakları üzerinde durmasına katkı verdi. Merkezde meslek edindirme kurslarından aşçı yardımcılığını başarı ile tamamlayan 21 yaşındaki Hamza Baba, burada aldığı sertifika ile İzmit İmam Hatip Lisesi öğrenci pansiyonunda kadrolu olarak çalışmaya başladı. Daha önce evinde sosyalleşme problemleri yaşayan genç, yeni mesleği ile hayata daha sıkı tutunmayı başardı."Bize eğitim veren aşçıların üzerimde çok emekleri var"Ailesi tarafından küçük yaşlarda hafif zihinsel engelli olduğu anlaşılan Hamza Baba, yine ailesinin desteğiyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi "Aşçı Yardımcılığı" kursuna devam etti. Merkezdeki diğer etkinliklerin yanı sıra 450 saatlik kurs çalışmalarına devam eden Hamza, kursunu başarıyla bitirip sertifikasını almaya hak kazandı. Ailesi ve özellikle okul öncesi öğretmeni olan ablasının sayesinde kursa başladığını belirten Baba, "Kursa ilk geldiğim günlerde kek, kurabiye ve birçok çeşitte yemek yaptık. Buraya Kocaeli Aşçılar Federasyonu'ndan aşçılar geldi. Bir etkinlikte bıçaklarla karpuz ve meyve oymacılığı yaparak süslemeler yaptık. Kurs dönemi boyunca ben internetten bulduğum tarifleri buraya getirdim. Burada hocalarımızla birlikte bunları yaptık. Arkadaşlarımla birlikte revani, ağlayan pasta, hamurlu pasta, poğaça, gül poğaça ve börek gibi birçok yiyecek tarifini yaptık. Buradaki hocalarıma, müdürüme ve dışarıdan buraya gelerek bize eğitim veren aşçıların benim üzerimde çok emekleri var. Cemil Meriç Engelsiz Merkezine ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi."Öğrendiklerimi burada uyguluyorum"İzmit İmam Hatip Lisesi yemekhane bölümünde konuşan Hamza "Ben burada yemek dağıtıyorum, masalara bardakları koyuyorum, yemek yapımında yardım ediyorum. Yemek ve tatlılar yapıyoruz. İlk geldiğimde burada çalışanlar, hepsi beni iyi karşıladı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğrendiklerimi de burada uyguluyorum. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.Aşçı Yardımcılığı Kursunda Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitmeni olarak görev yapan Emel Ulukut ise "Merkezimizde İŞKUR ile birlikte Aşçı Yardımcılığı kursumuz bulunuyor. Hamza da Aşçı Yardımcılığı kursumuzda bizimle birlikte eğitim aldı. Hamza buradaki eğitiminde sertifikasını alarak şuan İzmit İmam Hatip Lisesi yemekhane bölümünde Aşçı Yardımcısı olarak görev yapıyor. Hamza benim en yetenekli öğrencilerimden birisi. Buraya ilk başladığında mutfakta çok başarılı olduğunu fark ettim. Bunu fark ettikten sonra ona mutfakta daha fazla görev verdim. Biz Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi olarak Hamza'nın daime arkasındayız ve onu destekleyeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ