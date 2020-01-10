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Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Friedreich ataksisi" hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Umut Yalvaç, cep telefonunun notlar kısmını kullanarak 3 yıllık çabaları sonucunda "Umuda Yolculuk" adlı kitabını hazırladı.

10.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:28
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Friedreich ataksisi" hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Umut , cep telefonunun notlar kısmını kullanarak 3 yıllık çabaları sonucunda "Umuda Yolculuk" adlı kitabını hazırladı.
İçerisu Mahallesi'nde yaşayan ve İslahiye ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde on yıldır öğrenim gören doğuştan Friedreich ataksisi hastası Yalvaç, yaşama enerjisiyle dikkati çekiyor.
Yalvaç, telefonundaki notlar kısmı sayesinde, içerisinde hayata bağlanmasını sağlayan unsurları işlediği şiir, deneme ve makalelerin yer aldığı kitabını oluşturdu.
Yalvaç, öğretmenlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 yılda oluşturduğu "Umuda Yolculuk" adını verdiği kitabını raflara taşımayı başardı.
Eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde kitaplarını imzalayan Yalvaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorunun tavsiyesiyle kitap yazma fikrinin ortaya çıktığını daha önceleri ailesinin yardımlarıyla şiir ve roman yazmayı denediğini dile getirdi.
Ancak daha sonra hayallerini gerçekleştirmek için teknolojiden yararlanıp telefonundaki notlar kısmıyla kitap yazmaya başladığını aktaran Yalvaç, şöyle konuştu:
"Kitabımda genelde akrostiş şiirler bulunuyor. Şiirlerin yanı sıra makale ve deneme yazılarım da mevcut. Kitabı oluşturabileceğini her zaman inandım. Şimdi de ise başardım. Başarmam için önümde hiçbir engel bulunmadığını anladım. Herkesin bir hikayesi var. Ben de hikayemi yazdım. Çok mutluyum. Kitabımda genelde sevgiyi anlattım. Negatif olmamayı ve mutlu olmayı ön planda tuttum. Kitabımı elime aldığımda çok güzel duygular yaşadım."
Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı

Yalvaç, Güncel

Kaynak: AA


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