Engelli genç felçli köpeğe sahip çıktı

Çorum'un Osmancık İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve arka ayakları tutmayan sokak köpeğine engelli genç her gün yemek ve su veriyor.Osmancık Esentepe Mahallesi'nde yaşayan sağ ayağında ortez, sol bacağında protez bulunan 29 yaşındaki Erkan Dündar sokakta bulduğu ve arka ayakları tutmayan felçli köpeği sahiplendi.Hareket edemeyen ve bakıma muhtaç köpeğin yemek ve su ihtiyacını gidermek için günde 2 defa ziyaret ettiklerini belirten yüzde 63 engelli raporu bulunan Erkan Dündar, " Bir hafta önce kuzenim Şeref Dündar ile birlikte mahallemizde gezerken, bir köpeğin arka ayakları tutmadığı için sürünerek yürüdüğünü gördük. Yaralı köpeğin 1 aydan fazla süredir bu durumda olduğunu ve mahalle sakinlerinin daha önce veterinere gösterdiği bilgisine ulaştım. Şuanda köpek bir ev temelinde battaniye içerisinde yaşıyor. Sürünerek yürümeyi de bıraktı, hiç ayağa kalkamıyor, nefes alıp vermesinin de zorlandığını görüyoruz. Bir sabah bir akşam her gün günde 2 defa gelerek yemek ve su veriyoruz. Mahalle sakinleri ilgileniyor bizde bakıyoruz ama durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Veteriner tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. "dedi.