Engelli gencin "Engelleri Aş" adlı rap şarkısına çektiği klip, sosyal medyada beğeni topladı

Bilecik'te doğuştan belden aşağı tutmayan ve tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını devam eden Abdullah Umut Şirin, yazdığı "Engelleri Aş" adlı rap çalışmasına arkadaşlarının yardımı ile klip çekti. Bir stüdyoda çekilen klibin seslendirilmesinde Abdullah Umut Şirin'e arkadaşı olan Tolga İnci eşlik etti.

KLİPLERİN DEVAMI GELECEK

Bu çalışmanın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farklılık oluşturmak için hazırladıklarını anlatan Abdullah Umut Şirin, "Bu rap parçayı ben 2 ayda yazdım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir farkındalık oluşturmak istedim. Buna bir de klip hayalim vardı. Sağ olsun arkadaşlarımın yardımı ile bir de klip çektik. Klip çok beğeni topladı. "Engeller aşılmak içindir" sloganı ile hazırladığımız bu farkındalık klibin devamını yapmayı düşünüyoruz. Buradan bana bu klip için yardımcı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

"HAYATA KÜSMESİNLER"

Tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını devam eden Abdullah Umut Şirin; "Bu klibi benim gibi engelli olan arkadaşlarıma armağan ediyorum" dedi. İçindeki hayat sevinci sözlerine de yansıyan Şirin, içinde bulunduğu durum ile aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına da, "Hayata küsmesinler, hayallerinin peşine gitsinler" mesajını verdi.