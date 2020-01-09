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Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sosyal medya üzerinden yardım isteyen yürüme engelli genç kız, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:13Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu
Kahramanmaraş'ın ilçesinde sosyal medya üzerinden yardım isteyen yürüme engelli genç kız, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, sosyal medya hesabına gelen mesajla Tombak Mahallesinde ziyaret ettiği Betül Sağır'ın bir talebini yerine getirdi.

Başkan Aydın, ziyarette Betül ile yakından ilgilenip hastalığı, tedavi durumu ve günlük aktiviteleri hakkında bilgiler alarak, taleplerinin yerine getirilmesi için de ilgili personellere talimat verdi.

Başkan Aydın'ın talimat üzerine harekete geçen Göksun Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, Betül Sağır'ın akülü tekerlekli sandalye talebini karşılamak üzere gerekli muayenesini yaptırarak sağlık kurulu raporunu aldı. Göksun Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Betül Sağır, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Betül Sağır, "Çok mutluyum. Bir mesajın bu kadar etkili olacağını hiç tahmin etmemiştim. Mesajıma anında karşılık vererek ziyaretime gelen, sonrasında talebimi karşılamak için personellerini görevlendiren Göksun Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın'a ve bana bu akülü sandalyeyi gönderen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e çok teşekkür ediyorum." dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Göksun, Güncel

Kaynak: İHA

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