Engelli Genç Kızın Düğün Hayali Gerçek Oldu

Zihinsel engelli 22 yaşındaki Sümeyye Üçtaş'ın hayali, kendisi için düzenlenen temsili düğünle gerçeğe dönüştü. Sarıyer
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen temsili düğüne Üçtaş, müzik eşliğinde gelinliğiyle geldi.
Üçtaş, pasta kesilen ve kendisine takı takılan programda, müzik eşliğinde akrabaları ve arkadaşlarıyla eğlendi. Anne
Aysun Üçtaş, yaptığı açıklamada, kızının düğünlere gittiğinde kendisine sürekli "Benim düğünüm ne zaman olacak?", "Ben ne zaman gelinlik giyeceğim?" diye sorduğunu söyledi.
İmkanları olmadığı için şimdiye kadar düğün yapamadıklarını aktaran Üçtaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Düğünün güzel olduğunu belirten Üçtaş, çok mutlu olduklarını kaydetti.
"Bunlar güzel sosyal faaliyetler" AK Parti
Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar
da etkinlikte yaptığı açıklamada, uzun zamandır gelinlik giyme hayali olan Sümeyye Üçtaş'ın kendilerine bu talebi iletmesinin ardından organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Genç
kızın hayalini gerçekleştirmek için salonda bulunduklarını ifade eden Bayraktar, "Mutluluğu yüzünden okunuyor, biraz da heyecanlı kendisi. Gelinlik çok güzel oldu, çok da yakıştı. Gerçekten anlamlı bir gün. Bunlar güzel sosyal faaliyetlerdir. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hizmet etmedir." diye konuştu. Marmaracık
Gençlik ve Eğitim Kampı'nda 50 kelebek hastası çocuk ile 50 görme engelli çocuğu ailesiyle kampta misafir ettiklerini aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:
"Kelebek hastası çocuğun annesi, babası diğer görme engelli çocuğu gördüğünde kendi çocuğunun haline şükrediyor, görme engelli çocuğun annesi, babası da diğer kelebek hastası çocuğu gördüğünde kendi çocuğunun haline şükrediyor. Halimize şükredeceğiz, her zaman bulunduğumuz ortama, mekana, yaşadığımız duruma şükretmesini bileceğiz."
Bayraktar, daha sonra tebrik ettiği Üçtaş'a altın taktı.
Genç, Güncel
Kaynak: AA