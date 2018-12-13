Engelli Genç Kızın Hayalini Belediye Gerçekleştirdi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:13



13 Aralık 2018 Perşembe 12:13

Doğuştan zihinsel engelli olan Cansel Yerlikaya'nın gelinlik hayallerini gerçeğe dönüştüren Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, görkemli bir düğün programı hazırladı.Gelinlik kıyafetiyle kendisi için hazırlanan gelin arabasına binen Cansel'e mutlu gününde yakınları da eşlik ederek araçlarıyla düğün konvoyu oluşturdu.Belediyenin aileye ücretsiz olarak tahsis ettiği nikah salonunda düğün programı hazırlayan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi kuaföründen gelinliğine, gelin arabasından, orkestrasına ve yaş pastasına kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan Cansel'in mutluluğuna mutluluk kattı.Cansel'e hayallerinin gerçekleştiği bu mutlu gününde sembolik damat olarak eşlik eden isim ise ağabeyi Ekrem Yerlikaya oldu. Gece boyunca salonu dolduran yakınları ile birlikte dans edip oyunlar oynayan Cansel'in annesi Ümran Yerlikaya mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Yerlikaya, "Belediye Başkanımız Cüneyt Yemenici'ye bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Kızım istedi ben de belediyeye başvurdum, dileğimizi yerine getirdiler. Sağ olsunlar, hepsinden Allah razı olsun. Normal bir düğün gibi kuaförü, gelin arabası, yemeği, tatlısı, bir düğünde olması gereken ne varsa hepsini yaptık. Sağ olsun Belediye Başkanımız kızımızın hayallerini gerçekleştirdi" diye konuştu. - DÜZCE