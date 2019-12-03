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Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Denizli'de oturan 27 yaşındaki bedensel engelli Hediye Işık, yamaç paraşütüyle uçma hayalini Pamukkale'de gerçekleştirdi.

03.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:52Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu
'de oturan 27 yaşındaki bedensel engelli Hediye Işık, yamaç paraşütüyle uçma hayalini 'de gerçekleştirdi.
Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencilerinden Hediye Işık (27), yamaç paraşütüyle uçma hayalini eğitmenleriyle paylaştı.
Akademi yetkililerinin girişimi sonucu minibüsle Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'ne getirilen Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, pilot Mustafa Şimşek ile tandem atlayış yaptı.
Işık, yaklaşık 15 dakika boyunca Pamukkale'nin manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.
Hediye Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaç paraşütüyle ilk kez uçtuğunu ve büyük keyif aldığını söyledi.

Pistten kalkış yaptıktan sonra korkmadığını anlatan Işık, "Bugün hayalimi gerçekleştirdim. Yürüyemiyorum ama havada kendimi kuşlar gibi özgür hissetmek tarifsiz bir duyguydu." dedi.

Şimşek ise engellilerin de yamaç paraşütüyle uçuş yapabileceğini belirterek, "Sorunsuz şekilde uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Uçmak isteyen tüm engellilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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