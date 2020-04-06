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Engelli genç kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Karaman'da engelli Enes Yücel Güder, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

06.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:18
Karaman 'da engelli Enes Yücel Güder, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Enes Güder (23), babası Kerim Güder ile bankaya giderek kumbarasında biriktirdiği 750 lirayı kampanya hesabına yatırdı.
Baba Kerim Güder, oğlunun spastik engelinin yanı sıra konuşma engelli olduğunu belirtti.
Oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Güder, "Oğlum, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor." dedi. Engelli genç kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Karaman, Güncel

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Engelli genç kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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