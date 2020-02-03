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Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret

Engelli tenisçi Enes Ufuk Altın (22), Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

03.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:24Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret
Engelli tenisçi Enes Ufuk Altın (22), Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bölge Müdürü Salih Bilici'ye çalışmaları hakkında bilgi veren Altın, engelli sporcuların sesini duyurmak istediğini söyledi.
Bu amaçla 'deki 81 ilin tamamına gitmeye çalıştığını dile getiren Altın, şimdiye kadar 58 ili ziyaret etme imkanı bulduğunu ifade etti.
Altın, Türkiye ziyaretlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine de başlayacağını bildirdi.
Anadolu Ajansının da her zaman engelli sporcuların haberlerini yaptığını dile getiren Altın, desteklerinden dolayı AA'ya teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Bilici ise kapılarının her zaman genç sporcuya açık olduğunu ve kendisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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